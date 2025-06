In 2024 wurden fast so viele Pakete verschickt wie im Corona-Jahr 2021 (Archivbild). (imago images/Michael Gstettenbauer)

Insgesamt waren es fast 4,3 Milliarden Sendungen, wie der Bundesverband Paket- und Expresslogistik mitteilte. Das waren fast so viele wie im Corona-Jahr 2021 mit 4,5 Milliarden. Bei der klassischen Bestellung bei einem Online-Händler zog die Sendungsmenge im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent an. Auch die Menge von Paketen, die von Verbrauchern an Verbraucher geschickt wurden, nahm zu.

Marktführer unter den Paketfirmen in Deutschland ist DHL gefolgt vom Amazon-Konzern, der seine Waren selbst ausliefert.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.