Kinder in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen (picture alliance / Anadolu / Ashraf Amra)

Insgesamt lebten 473 Millionen Kinder, mehr als jedes sechste Kind weltweit, in betroffenen Regionen, teilte das Deutsche Komitee der Kinderhilfsorganisation in Köln mit. Unicef verwies darauf, dass im Gaza-Krieg Tausende Kinder getötet und verletzt worden seien. Zudem habe die UNO in der Ukraine in den ersten neuen Monaten des zu Ende gehenden Jahres bereits mehr Opfer unter Kindern verifiziert als im gesamten vergangenen Jahr.

Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell nannte 2024 eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Konfliktsituationen in der 78-jährigen Geschichte von Unicef. Man dürfe nicht zulassen, dass eine Generation von Kindern zum Kollateralschaden der ungebremsten Kriege in der Welt werde.

Die Rechte einer Rekordzahl von Kindern würden verletzt, etwa weil sie getötet oder verletzt würden, die Schule abbrechen müssten, es an lebenswichtigen Impfungen fehle oder sie an schwerer Mangelernährung litten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.