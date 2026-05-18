Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sank die Herstellung im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf rund 124.900 Tonnen. Trotzdem hat sich die Produktion der Fleischalternativen seit 2019 mehr als verdoppelt.
Der Wert der Fleischersatzproduktion betrug 2025 rund 633 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2025 wurden Fleisch und Fleischerzeugnisse im Wert von knapp 45,2 Milliarden Euro hergestellt. Das ist etwa das 70-Fache der Produktion von Tofuwurst, Sojabratlingen und Veggie-Burgern.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.