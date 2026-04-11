Ob die Zahl stieg, weil es mehr Taten gab oder weil mehr Verdachtsfälle angezeigt wurden, geht aus der Meldung nicht hervor. (imago images/MiS)

Einer Recherche der "Welt am Sonntag" zufolge waren es rund 13.900 Fälle - neun Prozent mehr als im Vorjahr. Das habe eine Abfrage in allen Bundesländern ergeben, die der polizeilichen Kriminalstatistik vorgreift, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Ob die Zahl stieg, weil es mehr Taten gab oder weil mehr Verdachtsfälle angezeigt wurden, geht aus der Meldung nicht hervor.

Die Polizeistatistiken zählen alle Fälle, in denen die Behörden Ermittlungen aufnahmen. Wie viele anschließend vor Gericht verhandelt und gegebenenfalls bestraft wurden, lässt sich daraus nicht ablesen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.