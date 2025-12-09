EU-Dienst Copernicus

Durch den Klimawandel werden Wetterphänomene wie Wirbelstürme und Überschwemmungen begünstigt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

Das geht aus den vorläufigen Zahlen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. Das bislang wärmste Jahr war 2024. Laut Copernicus lag die globale Durchschnittstemperatur zwischen Januar und November 1,48 Grad über dem Referenzwert der vorindustriellen Zeit von 1850-1900. 2025 liege derzeit auf demselben Niveau wie 2023, das bisher das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ist.

Der Klimawandel führe zu häufigeren und schlimmeren Wetterphänomenen, betont Copernicus. So sei etwa der November von mehreren extremen Wetterereignissen geprägt gewesen wie tropischen Wirbelstürmen in Südostasien, die katastrophale Überschwemmungen verursacht hätten.

