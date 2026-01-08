Nach Angaben der Bundesnetzagentur entspricht das einem Zuwachs von elf Prozent und damit in etwa den Werten der Vorjahre. Die Gesamtleistung beträgt nun knapp 210 Gigawatt. Zum Vergleich: Größere Kohlekraftwerke haben eine Leistung von rund zwei Gigawatt.
Die weitaus meisten neuen Anlagen wurden im Bereich der Solarenergie und dabei insbesondere auf Freiflächen gebaut. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum und blieb mit 16,4 Gigawatt hinter den Ausbauzielen der Bundesrgierung zurück. Um diese zu erreichen, wären 20 Gigawatt erforderlich. Bei der Windenergie fiel der Zuwachs im vergangenen Jahr doppelt so stark aus wie im Vorjahr.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.