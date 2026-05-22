2025 wurden knapp 207.000 neue Wohnungen gebaut. (IMAGO / Sven Simon (Symbolbild))

Weniger waren es zuletzt im Jahr 2012, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Einen besonders hohen Rückgang habe es bei Bauvorhaben von Privatpersonen gegeben. Die Dauer von der Erteilung der Genehmigung bis zur Fertigstellung verlängerte sich auf durchschnittlich 27 Monate.

Die Zahl der genehmigten Wohnungsbauprojekte nahm im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 zu. Auch im ersten Quartal dieses Jahres gab es einen Anstieg. Fachleute befürchten jedoch, dass diese Dynamik durch die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs wieder nachlassen könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.