Die US-amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff (AP / Christophe Ena)

Sabalenka und Gauff lieferten sich ihr Duell bei schwierigen Witterungsbedingungen. Bei starkem Wind hatten beide Spielerinnen Probleme mit ihrem Aufschlag: Allein im ersten Satz gab es acht Aufschlagverluste.

Auch im Herren-Finale stehen sich an diesem Sonntag die Nummer eins und zwei der Welt gegenüber. Jannik Sinner aus Italien trifft auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien. Sinner hat die vergangenen beiden Grand-Slam-Turniere in Melbourne und New York gewonnen und ist nach seiner dreimonatigen Doping-Sperre im Stade Roland Garros noch ohne Satzverlust.

