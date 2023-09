Die Duisburgerin Cassandra Mae Spittmann, die sich als Künstlerin CassMae nennt, ist in Indien ein Superstar. (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / )

Cassandra Mae Spittmann, die sich als Künstlerin CassMae nennt, wurde durch den monatlichen Podcast von Premierminister Modi berühmt. Darin schwärmte er am Sonntag minutenlang von "der deutschen Tochter Indiens" und ließ ihre Musik einspielen. Die von Geburt an blinde CassMae nämlich singt Songs in verschiedenen indischen Sprachen und begleitet sich dabei auf landestypischen Instrumenten selbst.

Die Perfektion verschlägt den Indern im ganzen Land die Sprache, wie ARD-Korrespondent Peter Hornung berichtete. Und obwohl CassMae nach eigenen Angaben schon seit sechs Jahren ein Faible für indische Musik hat, sei die Duisburgerin noch nie selbst in Indien gewesen.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.