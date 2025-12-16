Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (Archivbild) (Heiko Rebsch/dpa)

Der 21-Jährige soll einen islamistischen Anschlag geplant und sich über Waffen informiert haben. Die CDU-Politikerin nannte nicht die Nationalität des Zentralasiaten, um - Zitat - "gewisse Maßnahmen" nicht zu gefährden. Der bereits am Freitag festgenommene Mann sei im Juni 2024 mit einem Visum nach Deutschland gekommen und habe eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Nun werde seine Abschiebung vorbereitet, sagte Zieschang.

Magdeburg war vor einem Jahr Schauplatz eines Anschlags mit sechs Todesopfern und mehr als 300 Verletzten. Damals war ein 51-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Er steht derzeit vor Gericht.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.