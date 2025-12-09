Das hat der zuständige Ausschuss in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi entschieden, der noch bis Samstag tagt.
Elf traditionelle Arbeitsformen wurden als dringend erhaltenswürdig eingestuft. Dabei handelt es sich unter anderem um die Schiffbaukunst in der portugiesischen Region Aveiro und das Keramikhandwerk in Paraguay.
Zehn Traditionen gehören nun zur Repräsentativen Liste des Immateriellen Kulturerbes, darunter bulgarisches Dudelsackspiel, die Sari-Weberei in Bangladesch und Weihnachtsbräuche im mittelamerikanischen Belize.
Die UNESCO will mit dem Immateriellen Kulturerbe den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt gelebter Traditionen fördern.
