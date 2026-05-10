Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi eröffnet am Sonntag den 23. Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Unter dem Motto "Stärker mit uns" wollen die Delegierten ihre Positionen, auch vor dem Hintergrund anstehender Sozialreformen, abstecken. In einer Mitteilung heißt es, wer Renten oder Krankenversicherungen schwäche, betreibe Klassenkampf von oben. Statt zu kürzen, wolle man modernisieren und Sicherungssysteme weiterentwickeln. Die DGB-Vorsitzende Fahimi will am Mittag eine Eröffnungsrede halten, Berlins Regierender Bürgermeister Wegner ein Grußwort sprechen.

Fahimi stellt sich am Montag zur Wiederwahl als Vorsitzende. Zu dem Bundeskongress werden auch Bundeskanzler Merz, Arbeits- und Sozialministerin Bas und Finanzminister Klingbeil erwartet. Die acht Einzelgewerkschaften unter dem Dach des DGB vertreten die Interessen von rund 5,4 Millionen Mitgliedern.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.