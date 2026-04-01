Nach Todesfall
24-jähriger bayerischer Abgeordneter rückt für SPD im Bundestag nach

Nach dem Tod des SPD-Bundestagsabgeordneten Träger ist dessen Nachfolger bekanntgegeben worden.

    Die Abgeordneten nehmen an der Sitzung des Bundestags teil.
    Der 24-jährige bayerische Sozialdemokrat David Mandrella rückt für SPD im Bundestag nach. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Wie das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte, rückt der 24-jährige bayerische Sozialdemokrat David Mandrella nach. Er vertritt den Wahlkreis Amberg und nennt Bildung, Wirtschaft, Jugend sowie Arbeit als seine politischen Schwerpunkte.
    Der Fürther SPD-Abgeordnete Träger war am 21. März unerwartet im Alter von 52 Jahren gestorben. Er kollabierte beim Skifahren in Tirol. Träger war auch Parlamentarischer Staatsekretär des Bundesumweltministeriums.
    Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.