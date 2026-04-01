Nach Todesfall

Wie das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte, rückt der 24-jährige bayerische Sozialdemokrat David Mandrella nach. Er vertritt den Wahlkreis Amberg und nennt Bildung, Wirtschaft, Jugend sowie Arbeit als seine politischen Schwerpunkte.
Der Fürther SPD-Abgeordnete Träger war am 21. März unerwartet im Alter von 52 Jahren gestorben. Er kollabierte beim Skifahren in Tirol. Träger war auch Parlamentarischer Staatsekretär des Bundesumweltministeriums.
Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.