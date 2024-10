Fast ein Viertel weniger Asylanträge hat es im bisherigen Jahr hierzulande gegeben. (picture alliance / epd-bild / Detlef Heese)

Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylagentur. Demnach kommt in Deutschland fast jeder dritte Asylantragssteller aus Syrien. 15 Prozent der Schutzsuchenden stammen aus Afghanistan und 13 Prozent aus der Türkei. In der gesamten EU plus Norwegen und Schweiz sei die Zahl um 8 Prozent zurückgegangen auf rund 740.000, hieß es.

Im EU-Vergleich bleibt Deutschland mit knapp 171.000 Asylanträgen weiter Spitzenreiter, gefolgt von Spanien, Italien und Frankreich. Am wenigsten Asylanträge wurden in Ungarn, der Slowakei und Litauen gestellt. Eine Halbierung der Asylanträge verzeichnete Österreich.

