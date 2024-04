Hoher Preisdruck

Betroffen ist das ganze Land. Unter anderem bleiben in Athen die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in den Depots. Auch die Taxifahrer beteiligen sich an dem Streik. Die meisten Zugverbindungen wurden gestrichen, auch die Fähren sind betroffen. Ärzte und Lehrer wollen sich ebenfalls an dem Ausstand beteiligen. Außerdem erscheinen heute in Griechenland keine Tageszeitungen, da gestern bereits die Journalisten die Arbeit niedergelegt hatten.

Grund für den Ausstand ist unter anderem die hohe Inflation in Griechenland. Viele Berufsgruppen fordern deshalb eine bessere Bezahlung.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.