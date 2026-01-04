Die Schweizer Justiz hat derweil Ermittlungen gegen die Betreiber der Bar aufgenommen, in der das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen war - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.
Für Freitag ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag geplant. Zu Beginn einer Trauerfeier in Crans-Montana sollen um 14 Uhr alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen.
Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.