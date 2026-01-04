Schweiz
24 Todesopfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana identifiziert - Ermittlungen gegen Betreiber der Bar

Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana konnten weitere Todesopfer durch die Behörden identifiziert werden. Demnach ist die Identität jetzt bei 24 Toten geklärt. Bei dem Unglück kamen 40 Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt.

    Trauerkerzen werden vor dem Unglücksort in Crans-Montana angezündet
    Trauer nach der Feuer-Katastrophe in der Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)
    Die Schweizer Justiz hat derweil Ermittlungen gegen die Betreiber der Bar aufgenommen, in der das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen war - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.
    Für Freitag ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag geplant. Zu Beginn einer Trauerfeier in Crans-Montana sollen um 14 Uhr alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen.
