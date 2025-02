Berlin: Erneute Demonstration vor der Bundestagswahl (Mia Bucher / dpa / Mia Bucher)

Im Zentrum Berlins versammelten sich laut Polizeischätzungen rund 25.000 Teilnehmer auf dem Bebelplatz. Der evangelische Bischof Stäblein warb für Meinungsvielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der jüdische Rabbiner Andreas Nachama erinnerte auch an die Toten der jüngsten Anschläge in Deutschland.

Bereits gestern hatte es in mehreren Städten Kundgebungen gegeben, die sich auch gegen die AfD richteten. In Düsseldorf gingen etwa 13.000 Menschen auf die Straße, in Köln waren es laut Polizei rund 10.000. In Frankfurt am Main demonstrierten rund 15.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.