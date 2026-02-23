Nach dem Tod von "El Mencho" haben Bandenmitglieder in Mexiko Fahrzeuge und Geschäfts angezündet. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Stringer)

Die Regierung habe inzwischen 2.500 zusätzliche Soldaten in den Westen des Landes entsandt. Zuvor seien rund 7.000 Soldaten im Bundesstaat Jalisco stationiert gewesen, es handele sich also um eine Verstärkung, sagte Verteidigungsminister Trevilla in Mexiko-Stadt. Die Armee wolle damit vor allem eine "abschreckende Wirkung erzielen".

Austragungsort der Fußball-WM von Ausschreitungen besonders betroffen

Die mexikanische Armee hatte am Sonntag die Tötung des Kartellchefs Nemesio Oseguera Cervantes, genannt "El Mencho", bekanntgegeben. Bandenmitglieder setzten daraufhin in mehreren Bundesstaaten Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand. Besonders betroffen war mit der Großstadt Guadalajara auch ein Austragungsort der Fußball-WM. Die deutsche Botschaft in Mexiko erklärte, wer sich an einem sicheren Ort wie einem Hotel aufhalte, solle bis auf weiteres dort bleiben. Mehrere Fluggesellschaften sagten Flüge in mexikanische Städte ab.

USA unterstützten Mexikos Einsatz gegen Drogenkartell

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, erklärte im Onlinedienst X, die US-Regierung habe den Einsatz, bei dem "El Mencho" ausgeschaltet worden sei, mit Geheimdienstinformationen unterstützt. Auch Mexikos Präsidentin Sheinbaum betonte, es habe lediglich ein intensiver Informationsaustausch mit den USA stattgefunden. US-Präsident Trump nahm die aktuelle Eskalation allerdings zum Anlass, den Druck auf das Nachbarland zu erhöhen. Mexiko müsse seine Anstrengungen im Kampf gegen Kartelle und Drogen verstärken.

