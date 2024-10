Scholz lobt Job-Turbo für Geflüchtete aus der Ukraine (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)



Er sagte gestern Abend in Berlin, so sei die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer mit Job in Deutschland auf 266.000 angewachsen. Das sei ein Plus von 71.000 im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich forderte er weitere Anstrengungen, um die Menschen schnell in Arbeit zu bringen. Er riet zu maximalem Pragmatismus. Deutschland sei auf die Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen.

Bundesarbeitsminister Heil hatte die Initiative vor einem Jahr gestartet, um Geflüchtete zügig in Jobs zu vermitteln. Es sollen möglichst nicht hauptsächlich reine Helferjobs sein.

