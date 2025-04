KZ Auschwitz

In 24 Stunden konnten 800 Leichen verbrannt werden

Am 27. April 1940 ordnete Heinrich Himmler an, eine Barackensiedlung nahe Krakau in ein Lager umzuwandeln: das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Es wurde zum Symbol des Holocausts, des Völkermords an den europäischen Juden.