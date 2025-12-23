Wie die Berhörden mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag im Bundesstaat Plateau.
Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in ländlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Zuletzt hatte das Präsidentschaftsbüro die Freilassung von 130 Schülern bekanntgegeben, die im November aus einem katholischen Internat entführt worden waren.
Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und Bevölkerungsgruppen erschüttert, denen Christen wie Muslime gleichermaßen zum Opfer fallen.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.