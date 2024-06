Essen

28 Polizisten bei Zusammenstößen mit AfD-Gegnern verletzt

Am Rande des AfD-Bundesparteitags in Essen sind bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstranten 28 Polizisten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.