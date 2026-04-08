Johannesen erklärte, er werde sein Amt am 13. April antreten. Er wird der jüngste Regierungschef in der Geschichte der nordatlantischen Inselgruppe. Bei der Parlamentswahl Ende März war Johannesens konservative Partei Fólkaflokkurin mit 26,7 Prozent stärkste Kraft. Dem dänischen Sender DR zufolge will Johannesens Partei eine breite Koalitionsregierung mit den Liberalen und den Sozialdemokraten bilden. Die Färöer sind - wie Grönland - weitgehend autonom, gehören aber zum Königreich Dänemark.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.