60 weitere werden noch vermisst, wie die örtlichen Behörden bekanntgaben. Die Regierung des Bundesstaates Rio Grande do Sul rief den Notstand aus. Nach Angaben des Zivilschutzes mussten etwa 10.000 Menschen in 154 Orten ihre Häuser verlassen. Der Gouverneur sprach von der schlimmsten Katastrophe in der Geschichte des Bundesstaates. Mehr als 300.000 Menschen sind nach einem Dammbruch ohne Strom, wie das zuständige Versorgungsunternehmen mitteilte.

Präsident Lula da Silva machte sich in einem Flug über das Katastrophengebiet ein Bild der Lage. Nach einer Krisensitzung sagte er, es würden alle Anstrengungen unternommen, um der Region zu helfen.

