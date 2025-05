Appell an neue Bundesregierung

Organisationen fordern verantwortungsvolle Asyl- und Migrationspolitik. (laif/ Jens Schwarz)

In einem von Pro Asyl, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Paritätischen Gesamtverband initiierten Appell beklagen die Organisationen, dass die Ausgrenzung einzelner Gruppen dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schade. Dies nütze nur den Feinden einer freiheitlichen Demokratie. Unter anderem lehnen die Organisationen Zurückweisungen an den Grenzen und Abschiebungen in Krisenländer ab. In dem Appell heißt es, nicht Geflüchtete und Zugewanderte spalteten die Gesellschaft, sondern eine Politik, die strukturelle und soziale Probleme nicht löse.

