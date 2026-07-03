Waldbrände

Nahe der Stadt Perpignan wurden nach dem Ausbruch eines neuen Feuers fast 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Viele hatten sich auf Campingplätzen aufgehalten. Dort zerstörten die Flammen Wohnmobile und Bungalows. Hunderte Einsatzkräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.
Laut Frankreichs Premierminister Lecornu brachen seit Beginn des Sommers landesweit mehrere tausend Feuer aus. Fast 9.000 Hektar Fläche seien bereits verbrannt.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.