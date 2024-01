5. Tag in Folge

30.000 Menschen bei Protest in Köln gegen Rechtsextremismus und Erstarken der AfD

In Köln haben rund 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD demonstriert. Dies teilte die Polizei am Abend mit. Den fünften Tag in Folge versammelten sich damit tausende Menschen in verschiedenen Städten.