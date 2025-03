Öffentlicher Dienst

Warnstreik im öffentlichen Dienst (Archivbild). (Frank Hammerschmidt/dpa)

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte, bundesweit seien mehr als 30.000 Menschen dem Aufruf gefolgt. Verdi hatte Berufsgruppen zum Ausstand aufgerufen, in denen besonders viele Frauen beschäftigt sind. Konkreter Anlass war der heutige Equal Pay Day, der auf das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht.

In den aktuellen Tarifverhandlungen fordert Verdi unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr. Am kommenden Montag sollen an elf Flughäfen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste die Arbeit niederlegen. Bei den einstmals kommunalen Flughafenbetreibern wird noch ein größerer Teil des Personals nach den Tarifregeln des öffentlichen Diensts beschäftigt.

