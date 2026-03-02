Deutscher Reiseverband

Passagiere sitzen am Flughafen in Dubai fest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Altaf Qadri)

Wie ein Sprecher mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um Reisende auf Kreuzfahrtschiffen sowie um Passagiere, deren Flüge abgesagt wurden und die an den Flughäfen festsitzen. Wie viele Deutsche sich aktuell in der Golfregion aufhielten, sei unklar.

Bundesaußenminister Wadephul sieht derzeit keine Möglichkeit, die im Nahen Osten und in der Golfregion Festsitzenden ausfliegen zu lassen. Wegen der Sperrung der Lufträume für zivile Flugzeuge sei man dazu nicht in der Lage, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.