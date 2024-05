Kami Rita Sherpa im Mai 2023, als er den Mount Everest zum 28. Mal bestiegen hatte - seitdem sind noch zwei Gipfelbegehungen hinzu gekommen. (Niranjan Shrestha / AP / dpa / Niranjan Shrestha)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Expeditionsunternehmen Seven Summit Treks. Rita gehört dem Volk der Scherpa an. Erst vor zwei Wochen hatte er den höchsten Berg der Erde zuletzt bestiegen. Jedes Jahr versuchen hunderte, den Gipfel an der Grenze zwischen Nepal und China zu erreichen. Viele kommen dabei ums Leben. Erst am Wochenende waren die Leichen zweier vermisster Bergsteiger entdeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.