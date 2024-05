Fast ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung ist im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge aus erneuerbaren Energien generiert worden. (imago images / alimdi / Arterra / Sven-Erik Arndt)

Das Wachstum bei Solar- und Windkraft führte 2023 zum erstmaligen Überschreiten der 30-Prozent-Marke, wie aus einer Studie der britischen Denkfabrik Ember hervorgeht. Die Energiegewinnung aus Wasserkraft fiel den Angaben zufolge dagegen auf ein Fünfjahrestief. Die Autoren der Studie machen dafür vor allem Dürren in vielen Ländern verantwortlich - unter anderem in China. Dieses Defizit sei durch eine vermehrte Kohleverstromung vor allem in China, Indien, Vietnam und Mexiko ausgeglichen worden, hieß es.

Für ihre Analyse verwendeten die Experten verschiedene Daten zur Bruttostromerzeugung, etwa vom EU-Statistikamt Eurostat.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.