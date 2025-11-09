Der UNO-Klimagipfel COP30 beginnt in Brasilien. (Eraldo Peres/AP/dpa)

An den zweiwöchigen Verhandlungen beteiligen sich Delegationen aus mehr als 190 Staaten, insgesamt werden rund 50.000 Teilnehmer erwartet. Viele betrachten die COP30 als Prüfstein für den Multilateralismus in Zeiten zunehmender nationaler Alleingänge. Zentrale Themen sind die nationalen Klimaschutzzusagen zur Begrenzung der Erderwärmung und die Finanzhilfen reicher Staaten für den Klimaschutz. Darüber hinaus soll es um Anpassungsmaßnahmen an die Erderwärmung in ärmeren Ländern gehen.

Gastgeber Brasilien macht den Waldschutz zu einer seiner Prioritäten und hat dazu im Vorfeld der COP30 den globalen Tropenwaldschutz-Fonds TFFF gestartet. Bundeskanzler Merz sagte in einer Rede in Belém einen namhaften deutschen Beitrag zum TFFF zu, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zugleich betonte der CDU-Politiker, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum "Hand in Hand" gehen müssten.

