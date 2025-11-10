Der UNO-Klimagipfel COP30 in Brasilien. Die Gastgeber haben den Schutz der Tropenwälder zu einer ihrer Prioritäten erklärt. (Eraldo Peres/AP/dpa)

An den zweiwöchigen Verhandlungen beteiligen sich Delegationen aus mehr als 190 Staaten, insgesamt werden rund 50.000 Teilnehmer erwartet. Zentrale Themen sind die nationalen Klimaschutzzusagen zur Begrenzung der Erderwärmung und die Finanzhilfen reicher Staaten für den Klimaschutz. Darüber hinaus soll es um Anpassungsmaßnahmen an die Erderwärmung in ärmeren Ländern gehen.

Der Gastgeber Brasilien macht den Waldschutz zu einer seiner Prioritäten und hat dazu im Vorfeld den globalen Tropenwaldschutz-Fonds TFFF ins Leben gerufen. Bundeskanzler Merz sagte einen namhaften deutschen Beitrag zu, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.