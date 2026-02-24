Blick auf Venezuelas Hauptstadt Caracas (picture alliance / imageBROKER / Michael Zegers)

Reporter berichteten von rund 30 Menschen, die mit kahlrasierten Köpfen ein Gefängnis in der Hauptstadt Caracas verlassen konnten und von Angehörigen empfangen wurden. Am Donnerstag hatte die Nationalversammlung ein Amnestie-Gesetz gebilligt, das von Übergangspräsidentin Rodríguez auch unter Druck aus den USA vorangetrieben worden war. Einem für die Amnestie-Verfahren zuständigen Abgeordneten zufolge wurden seit Inkrafttreten 177 politische Häftlinge entlassen. Laut Bürgerrechtsaktivisten waren zuletzt noch fast 650 politische Gefangene in Venezuela inhaftiert. Kritiker bemängeln, dass das Amnestie-Gesetz zu viele Ausnahmen vorsehe.

Mit derselben Begründung waren am Freitag rund 200 Inhaftierte in einen Hungerstreik getreten.

