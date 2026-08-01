Eine Woche nach Berlin-Anschlag

Eine Woche nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day nimmt eine Delegation aus der Hauptstadt mit einem eigenen Truck am Hamburg Pride 2026 teil. (picture alliance/dpa | Stefan Flomm)

Auch mehrere Politiker beteiligten sich, darunter der SPD-Bundestagsfraktions-Vorsitzende Miersch und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Fegebank von den Grünen. Eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin hatte die Hamburger Polizei ihr Sicherheitskonzept überarbeitet. Es waren doppelt so viele Beamte wie im vergangenen Jahr im Einsatz. Mit einer Schweigeminute wurde an die Opfer von Berlin erinnert. Auch zum Auftakt des CSD in Bonn wurde eine Schweigeminute abgehalten.

Bootsparade in Amsterdam

Veranstaltungen gab es unter anderem auch in Naumburg und in anderen europäischen Städten wie Amsterdam oder Brighton. In Amsterdam feierten Hunderttausende Menschen die Bootsparade durch die Grachten der Stadt. Dort patrouillierten auch Polizeiboote, während ein Hubschrauber über der Innenstadt kreiste.

Die Bootsparade bildet den traditionellen Höhepunkt des Festivals. In diesem Jahr nahmen Wasserfahrzeuge der niederländischen Ministerien, des Militärs und der Polizei sowie von LGBTQ+-Organisationen und -Vereinen teil. Das Festival fällt mit einer World-Pride-Feier zusammen, die ebenfalls in der niederländischen Hauptstadt stattfindet.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.