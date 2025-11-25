Fund vor einem Monat

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal mitteilten, wurden bei der Razzia insgesamt 300 scharfe Schusswaffen beschlagnahmt, darunter Maschinengewehre, Pistolen und Panzerabwehrwaffen. Außerdem habe das Arsenal Armbrüste sowie Hieb- und Stichwaffen umfasst.
Die Polizei hatte Ende Oktober nach umfangreichen Ermittlungen den Keller eines Remscheider Wohnhauses durchsucht. In den Folgetagen stießen sie in mehreren versteckten Räumen auf weitere Waffen. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Die Ermittler sprachen von einem der bislang größten Waffenfunde in Nordrhein-Westfalen.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.