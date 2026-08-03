Ein Schild mit der Aufschrift "Bayerisches Landeskriminalamt" steht vor dem Eingang am Landeskriminalamt (LKA) in München. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Das LKA prüft, ob die Polizeibeamten bei dem Einsatz in München rechtmäßig unmittelbaren Zwang angewendet hatten. Auch die genaue Todesursache des Mannes werde noch ermittelt, heißt es.

Nach Angaben der Polizei war der 34-Jährige am vergangenen Sonntag laut schreiend eine Straße entlanggelaufen und hatte ein Auto beschädigt. Bei seiner Festnahme habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet, wobei zwei Beamte verletzt worden seien. Während des Einsatzes verlor der 34-Jährige das Bewusstsein. Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren. Der Mann starb jedoch später in einem Krankenhaus.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.