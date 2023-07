Waldbrände in Tunesien (AFP / FETHI BELAID)

Das teilte das Innenministerium am Abend mit. Unter den Opfern sind auch zehn Soldaten. Weiter hieß es, derzeit würden 97 Brände in 16 algerischen Provinzen verzeichnet. In einigen Fällen hätten die Flammen auch Wohngebiete erreicht. Deshalb seien 1.500 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Auch im Nachbarland Tunesien wüten Waldbrände. In der Grenzstadt Melloula sind Außenbezirke bedroht. Hunderte Menschen seien auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.