Provinz Guangdong
340.000 Menschen in China wegen Taifun "Noul" in Sicherheit gebracht

Im Süden Chinas sind mehr als 340.000 Menschen vor Taifun "Noul" in Sicherheit gebracht worden.

    Kurz vor dem Eintreffen von Taifun "Noul" sind Passanten im Hongkonger Stadtteil Mong Kok bei starkem Regen und Wind unterwegs.
    In Hongkong wurde wegen "Noul" ebenfalls eine Taifunwarnung ausgesprochen. (AP Photo / Chan Ho-him)
    Die Behörden riefen die höchste Taifunwarnstufe "Rot" aus. In mehreren Städten in der Provinz Guangdong wurde der Schulunterricht, die Arbeit in Unternehmen und der Verkehr reduziert oder sogar komplett ausgesetzt. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong wurde ebenfalls eine Taifunwarnung ausgesprochen.
    Wie die Nachrichtenagentur AP schreibt, erreichte Taifun "Noul" am frühen Sonntagmorgen Ortszeit das Festland.
    Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.