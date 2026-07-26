Die Behörden riefen die höchste Taifunwarnstufe "Rot" aus. In mehreren Städten in der Provinz Guangdong wurde der Schulunterricht, die Arbeit in Unternehmen und der Verkehr reduziert oder sogar komplett ausgesetzt. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong wurde ebenfalls eine Taifunwarnung ausgesprochen.
Wie die Nachrichtenagentur AP schreibt, erreichte Taifun "Noul" am frühen Sonntagmorgen Ortszeit das Festland.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.