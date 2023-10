Demonstration in München gegen Rechts (dpa / Matthias Balk)

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, warnte in ihrer Rede vor einem weiteren Erstarken der AfD. Wenn bei der Landtagswahl in Bayern am Sonntag jeder siebte Wähler für eine rechtsextreme Partei stimmen wolle, dann sei das kein bloßer Ausrutscher mehr im politischen Betrieb. Was heute ins Rutschen komme, könne morgen schon die Demokratie unter sich begraben, mahnte Knobloch.

