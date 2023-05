Die Überschwemmungen in Teilen Italien haben viele Orte stark getroffen - und es soll weiter regnen. (Uncredited/LaPresse/AP/dpa)

Die Behörden in der Emilia-Romagna verlängerten gestern die Alarmstufe Rot, da weitere Niederschläge erwartet werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kamen mindestens 14 Menschen ums Leben.

Zu Wochenbeginn war in der Region so viel Regen niedergegangen wie sonst in einem halben Jahr. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer. Der Bürgermeister von Bologna, Lepore, sagte, es werde Monate, und mancherorts vielleicht Jahre dauern, bis die Infrastruktur repariert sei.

