Griechenland

Ministerpräsident Mitsotakis reiste zum Unfallort in der Nähe der Stadt Larisa.

Gestern Abend war ein Personenzug auf der Strecke zwischen Athen und der Hafenstadt Thessaloniki mit einem Güterzug zusammengestoßen. Mehrere Waggons entgleisten, zwei fingen Feuer. An Bord des Zuges sollen sich 350 Menschen befunden haben. Dem Staatssender ERT zufolge werden noch weitere Tote in den Trümmern befürchtet. Die Bergungsarbeiten dauern an. Medienberichten zufolge funktionierte das elektronische Leitsystem auf der Strecke nicht. Deshalb seien die Bahnhofsvorsteher für die korrekte Weiterleitung der Züge verantwortlich gewesen.

Es handelt sich um das schlimmste Zugunglück in der Geschichte des Landes.

