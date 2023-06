DFB-Pokalfinale: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt. Polizisten haben vor dem Frankfurter Fanblock Aufstellung genommen. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Viele von ihnen erlitten Rauchvergiftungen und Knalltraumata. Fans vor allem von Eintracht Frankfurt hatten während der Spielzeit Pyrotechnik abgebrannt und Böller in den Innenraum geworfen. Leipzig setze sich in der Partie mit 2:0 durch. Für RB ist es der zweite DFB-Pokalsieg in seiner noch relativ kurzen Vereinsgeschichte. Der erste Sieg gelang im vergangenen Jahr.

