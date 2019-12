36C3: Eingeschränkte Freiheit Geld von Datenkonzerne für Unis und Medien

Dass Google, Facebook & Co massiv in Wissenschaft investieren, wird vor allem von Forschungspolitikern begrüßt. So auch, dass der Technischen Universität München ein Institut finanziert wird, in dem über digitale Ethik geforscht werden soll. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Forschung massiv gefährdet.

Ingo Dachwitz im Gespräch mit Peter Welchering

