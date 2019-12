Das Ausmaß der Schwachstellen in PDF habe überrascht, sagte der Sicherfeitsforscher Vladislav Mladenov von der Ruhr-Uni Bochum auf dem 36C3 in Leipzig. Bei der Verschlüsselung habe man in 27 Anwendungen Schwachstellen gefunden, die Ursache liege dabei im PDF-Standard, erklärte Fabian Ising von der FH Münster.

Die 36C3-Hacker Vladislav Mladenov (l) und Fabian Ising (r) (Deutschlandradio / Manfred Kloiber )