Laut einer Studie könnten bald Fachverkäufer fehlen. (Frank Hoermann/SVEN SIMON)

Viele von ihnen hätten sich während der Corona-Pandemie beruflich neu orientiert und seien nicht in den alten Beruf zurückgekehrt, hieß es. Auch in der Sozialarbeit, der Krankenpflege und der Informatik zeichne sich ein Fachkräftemangel ab. Um die Lücke zu schließen, empfiehlt die Studie Arbeitgebern, ältere Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Auch Zugewanderte böten Möglichkeiten, um Engpässen entgegenzuwirken.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.