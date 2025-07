Hitze-Jahresrekord

Hitze in Deutschland und anderen Ländern. (IMAGO / Rene Traut )

Im bayerischen Kitzingen wurden gestern 37,8 Grad registriert, sagte ein Sprecher auf Grundlage vorläufiger Messungen. Für heute erwartet der Wetterdienst lokal Temperaturen von bis zu 40 Grad.

Die Hitzewelle macht auch anderen europäischen Ländern zu schaffen. In Italien wurden Stromausfälle in Florenz und anderen Städten auf die hohen Temperaturen zurückgeführt. In Frankreich galt vielerorts die höchste Warnstufe, zahlreiche Schulen blieben geschlossen. Die Temperatur des Wassers im Mittelmeer stieg auf eine Rekordmarke, an den Balearen waren es bis zu 30 Grad.

