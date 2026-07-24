Der Vorfall liegt bereits einige Zeit zurück. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

Der Vorfall liegt bereits einige Tage zurück, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg mitteilte. Einsatzkräfte der Duisburger Polizei waren den Angaben zufolge in eine Wohnung gerufen worden, wo das Opfer randaliert haben soll. Die Beamten sollen ihn dann überwältigt und fixiert haben. Eine Obduktion ergab laut Staatsanwaltschaft, dass unter anderem von Hypoxie als Todesursache auszugehen sei - darunter versteht man eine reduzierte Sauerstoffversorgung. Ein Zusammenhang mit der Fesselung des Mannes in Bauchlage könne nicht ausgeschlossen werden.

Diese Woche hatte bereits ein tödlicher Polizeieinsatz in Italien für Bestürzung gesorgt. Auch in Bologna waren Polizei und Rettungskräfte beteiligt, als ein Mann im Zuge einer Fixierung starb.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.