Von Juli bis September 2022 starteten gut 37 Prozent der Flüge mit Verspätung, wie aus einer Untersuchung des Unternehmens Airhelp hervorgeht. Im letzten Sommer vor der Corona-Pandemie, 2019, waren es demnach nur gut 27 Prozent.

In Deutschland schnitt der Flughafen Frankfurt am schlechtesten ab. Mehr als die Hälfte der Passagiere startete dort verspätet. Am pünktlichsten waren die Flüge von Stuttgart aus.

