Hamburg : Die neue Sternbrücke wurde eingehängt. (picture alliance / ABBfoto / CNTV)

Das 3.700 Tonnen schwere Bauwerk war in der Nacht auf der Straße zu seinem endgültigen Standort gebracht worden. Der Schwerlasttransport brauchte für die 500 Meter lange Strecke insgesamt sieben Stunden. Das Anheben auf die Einbauhöhe nahm weitere acht Stunden in Anspruch, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Sobald alle Restarbeiten erledigt sind, sollen täglich 1.000 Züge über die Sternbrücke rollen. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit dem Bahnhof Altona. Die Vorgänger-Brücke musste ersetzt werden, weil der Stahl nach rund 100 Jahren ermüdet war.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.